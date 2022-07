Pic de chaleur et vent : la journée de tous les dangers

Les flammes sont si intenses que les pompiers n’y voient rien à quelques kilomètres d’eux, alors que les vents contraires déjouent tous les pronostics concernant le parcours du feu. Des pointes sont enregistrées à plus de 45 kilomètres heure. Ce qui renforce encore l’incendie. La surface déjà ravagée fait quatorze kilomètres de long et neuf kilomètres de large. Et il y a une multitude de départs de flammes dans des zones difficiles d’accès. Avec, pour ne rien arranger, des pointes, côté thermomètre à 42 degrés. Dans le ciel, les largages sont rendus difficiles, en raison des fumées épaisses qui envahissent des secteurs entiers. Au moindre coup de vent, certains foyers peuvent reprendre. Il est impossible pour les pompiers de quadriller l'intégralité de la zone, car c’est trop vaste. Il y a une autre mobilisation. C’est celle de tous les agriculteurs de toute la région, qui apportent leurs propres véhicules pour faire barrage aux incendies. Chaque jour, la solidarité se renforce. Chacun apporte ses propres moyens d’action. TF1 | Reportage F.X. Ménage, G. Vuitton