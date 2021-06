Pic de chaleur : la France transpire

Le lundi au soleil, les Perpignanais qui le pouvaient ont préféré l'éviter. Le bitume déserté chauffait sous 37°C cet après-midi. Une chaleur difficile à supporter pour les travailleurs qui n'avaient pas d'autres choix que de l'affronter. "C'est chaud, c'est très chaud. Après ça devient difficile parce qu'il y a la fatigue qui tombe. Quand il fait trop chaud, on se rafraîchit un peu plus. Mais sinon au bout d'un moment, on ne le sent plus", confie Jonathan Martinez, garagiste. Ce début de semaine est assommant au sud comme au nord. À Paris, la température a atteint les 31°C. À la mi-journée, les chemises du quartier de la Défense commencent déjà à coller. Quelques sportifs ont osé défier. "Il faut avoir du courage, mais ça fait du bien à la fin. Une bonne douche et on reprend ses esprits", s'exprime un jeune homme que nous avons croisé. Du courage, il en fallait aussi dans les transports en commun. "Il n'y a pas de climatisation. On a une vitre qui est ouverte en grand. Puis avec le plexiglas pour les gestes barrières, on est enfermé dans une bulle. Il fait très chaud", explique un chauffeur de bus. Partout, le thermomètre s'affole, comme à Annecy où les 30° étaient toutefois plus supportables.