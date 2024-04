Pic de crue attendu ce soir dans l'Yonne

Les habitants se mobilisent pour limiter les dégâts, alors qu'en ce 3 avril soir, le niveau de l'eau monte encore dans le bassin de l'Armançon, et menace des habitations. Cette crue exceptionnelle, Franck Filley, ouvrier agricole du domaine Syl'vin, l'a vue arriver. Sur son terrain à Tonnerre, il a fallu déplacer au plus vite tout le matériel et les animaux menacés d'être emportés par la digue. En aval, toute la journée, comme une vague invisible, l'eau de crue s'est déplacée très lentement. Quelques kilomètres plus au nord, à Cheney, Charly Nicolle n'a pas fermé l'œil de la nuit pour protéger sa maison. Son terrain se situe sur une île en plein milieu de la rivière. Il sait qu'il lui faudra beaucoup de patience avant de voir l'eau disparaître. C'est notamment à Brienon-sur-Armançon que l'eau de crue va poursuivre son déplacement. La rue qui borde la rivière est déjà inondée depuis la matinée. Et le niveau de l'eau devrait continuer à monter toute la soirée. Sur la commune, le pic de crue devrait être atteint dans la soirée. TF1 | Reportage A. Bourdarias, A. Ponsar, C. Blanquart