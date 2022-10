Pic du Midi : des étoiles plein les yeux

C’est un vaisseau-amiral tourné vers l’espace, armé de plusieurs télescopes pour observer le soleil, la lune et les étoiles. À près de 3 000 mètres d’altitude, la vue est imprenable sur la galaxie des Pyrénées. Ce jour-là, les visiteurs ont de la chance. La vue s’étend sur 300 kilomètres. Ce panorama majestueux se métamorphose au gré des saisons. Le Pic du Midi du Bigorre est impressionnant. Mais, pour 47 euros, son accès est facile. En quinze minutes, le téléphérique de la Mongie nous transporte vers cette forteresse des cimes. Construite dans les années 1870, elle est à l’époque la première station scientifique de haute montagne au monde. En 1995, l’État voulait fermer ce site. Mais, un projet touristique le sauve. Il s’agit d’un mariage réussi avec la science. Le Pic du Midi fascine de plus en plus. Il accueille aujourd’hui 140 000 visiteurs par an, soit 30% d’augmentation en quatre ans. Il est 17h30, la dernière benne ramène les touristes sur terre. Mais, une trentaine de privilégiés restent pour y passer la nuit. Ils viennent découvrir la voûte céleste. Mais avant, il y a le coucher du soleil. TF1 | Reportage L. Delsol, P. Marcellin