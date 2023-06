Pickpockets, vols à la tire : sécurité renforcée dans les villes touristiques

Découvrir Paris est pour beaucoup le rêve de toute une vie. La crise du Covid désormais terminée, les touristes du monde entier, ou presque, sont de retour dans les rues ensoleillées de la capitale. Dans l'après-midi de ce jeudi 15 juin, près du Sacré-Cœur, la police veillait au grain contre d’éventuels vols ou agressions. La mesure semble rassurer les voyageurs. Il faut dire que la réputation de Paris, en termes de délinquance, n'est souvent pas bien glorieuse. Les récits d’agression sont innombrables, rien que l’été dernier, 5 500 vols à la tire ont été constatés. Sur les réseaux sociaux, une touriste chinoise raconte comment deux voleurs à scooter ont récemment brisé les vitres de son taxi, alors qu’il roulait sur le boulevard périphérique. Pendant tout l’été, de nombreux policiers vont donc se concentrer sur les quartiers les plus visités et ceux jusqu’à la Coupe du monde de rugby en septembre 2023. Les professionnels du tourisme, eux, reconnaissent que l’accueil des voyageurs peut être amélioré. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Brenier, R. Rosso, S. Fortin