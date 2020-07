Pics de chaleur : comment protéger les personnes fragiles ?

Les plus âgées, ceux qui souffrent de problèmes respiratoires, les enfants... Ces personnes fragiles sont particulièrement exposées à la vague de chaleur qui sévit actuellement dans l'Hexagone. Alors, pour se rafraîchir et éviter la déshydratation, il faut boire régulièrement de l'eau, privilégier les fruits. À la veille du chassé-croisé des vacanciers, Bison Futé conseille d'éviter de rouler aux heures les plus chaudes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.