Pièces à l'effigie des JO : offertes aux élèves... et déjà revendues !

C'est une pièce de monnaie très spéciale. Au recto, sa valeur, 2 euros, au verso, une tour Eiffel et des anneaux olympiques. Le modèle a été fabriqué par la Monnaie de Paris, et offert aux enfants du CP au CM2 avec un livret pédagogique. Quatre millions de pièces seront distribuées en avril, mais Louis et Mila l'ont déjà reçu des mains de leur maîtresse d'école. "Elle avait juste dit qu'il y avait une pièce qui valait plus de 2 euros", raconte la petite fille. Pourquoi ? "Parce que c'est une pièce à collectionner". Des pièces commémoratives qui se retrouvent déjà en vente sur plusieurs sites Internet à des prix très élevés : 100, 200, et même 1000 euros. TF1 a contacté un des vendeurs. Il a 9 ans. Sa mère nous répond par téléphone. Pour elle, il est probable que son fils l'ait vendu, car il avait besoin d'argent de poche. Mais quelle est la valeur exacte de cette pièce pour un collectionneur ? Pour le savoir, nous sommes allés chez un spécialiste. Surprise, des pièces de 2 euros, il en a des dizaines : jeux d'Athènes en 2004 ou ceux de Londres en 2012. Loin d'atteindre des sommets, toutes ces pièces ne valent que 2 à 3 euros. Pour lui, trouver celle de Paris sur Internet n'est pas surprenant. Rare, actuellement, pour Louis et Mila, cette pièce ne le sera plus courant juin. La Monnaie de Paris en a fabriqué 24 millions d'exemplaires qui finiront toutes dans le portefeuille des Français. TF1 | Reportage L. Romanens, F. Moncelle, J. Bervillé