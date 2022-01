Pièces de 2 euros : elles peuvent valoir de l’or

Et si 2 € valaient plus que 2 € ? Avez-vous sans le savoir des pièces rares prisées des collectionneurs. Comment savoir si une pièce peut vous rapporter gros ? On a demandé à Corentin qui les collectionne depuis vingt ans. Il en a de tous les pays, toutes les années, toutes les couleurs. L'une des plus rares qu'il possède, une pièce de 2 € du Vatican. La monnaie de 2007 qui commémore Grace Kelly coûte aujourd'hui plus de 3 000 €. Si vous êtes déjà en train de casser votre tirelire pour vérifier, regardez aussi si vous n'avez pas une pièce ratée. Elles sont rares. Encore plus rares, celles avec les ateliers qui les a fabriqués. C'est normalement interdit, mais il y a eu des loupés. Cette pièce allemande avec un G est vendue 2 500 €, et puis, il y a ces 2 € grecs avec un S, symbole du fabricant au milieu d'une étoile, prix de départ sur ce site d'enchère en ligne : 18 000 €. TF1 | Reportage T. Jarrion - T. Copleux - J.F. Drouillet