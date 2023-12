Pièces détachées automobiles : le bon plan de l'occasion ?

Pare-choc, coffre, capot, un accident et la facture peut vite coûter très cher. Une des solutions, c'est de se tourner vers les pièces d'occasion. Les garagistes ont l'obligation de les proposer aux clients. Mais dans les faits, beaucoup de professionnels ne le font pas. Pour faire le test, on nous a prêté un véhicule accidenté. L'arrière est enfoncé. On va l'emmener chez plusieurs garagistes pour voir quels devis on nous propose. Nous nous rendons dans quatre garages, en caméra cachée. Deux d'entre eux nous proposent tout de suite de l'occasion. Les autres parlent plutôt de pièces neuves. Et lorsque l'on aborde, nous-mêmes, le sujet, le carrossier ne nous encourage pas vraiment. Pour comprendre, un patron nous emmène dans ses ateliers de réparation. Un hayon d'occasion coûte 250 euros. C'est deux fois moins cher que la pièce neuve. Mais pour le garagiste, c'est beaucoup moins rentable. Installer les pièces prend du temps. Les trouver est également plus difficile. Et le problème se répète pour d'autres véhicules. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage A. Raviera, C. Deveaux, F. Gourdin