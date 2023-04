Pièces, lingots... un placement en or ?

À seulement 25 ans, Rayan vient faire un achat inhabituel pour son âge. Avec l’inflation, il cherche à mettre son argent à l'abri des spéculations financières et c’est dans l’or qu’il a choisi de placer ses quelques économies. Le cours d’or ne cesse d'augmenter. Un louis d’or acheté en novembre 2022 valait 340 euros, il en vaut maintenant 20 de plus. En comparaison sur un livret A, avec un taux actuel à 3 %, les intérêts ne sont que de cinq euros sur six mois. L’or se démocratise, gardé à domicile, en banque ou le plus souvent stocké dans des entreprises spécialisées et payantes. De nouveaux clients plus modestes franchissent, eux aussi le pas. "On va avoir aussi des petits clients qui réussissent à mettre, ... 300 à 350 euros tous les mois et qui préfèrent investir dans une pièce, plutôt que dans d’autres actifs plus risqués.", affirme Sacha Laurent, responsable de l’agence « Goldmarket » de Bordeaux (Gironde). Dans l’agence "Le comptoir national de l’or", les ventes ont augmenté de 20 % depuis l’année 2022. Guerre en Ukraine, faillite de certaines banques américaines, face aux crises à répétition, l’or est considéré comme une valeur refuge. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Brousseau, L. Boudjeroudi