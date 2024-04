Piégée par la marée : une conductrice sauvée par un jeune couple

La voiture continue d’avancer malgré le niveau de l'eau. Elle s’enfonce et se retrouve très vite prise au piège, emportée par les flots. La scène est filmée par un couple qui passait par là. Le jeune homme se jette à l’eau pour porter secours à la conductrice. Pendant ce temps-là, sa petite amie, Gaël Hervé, appelle les pompiers et retient son souffle. Elle raconte que son compagnon n'arrivait pas à ouvrir la porte et qu’il disait à la dame de pousser, vu la vitesse à laquelle l’eau montait. Il a fini par réussir à tirer sur celle-ci pendant que la victime poussait en même temps. La conductrice est saine et sauve. La route relie la ville de Carantec à la petite île Callot. C’est une route submersible, recouverte à marée haute et praticable seulement à marée basse. Un habitant qui a assisté au sauvetage juste devant chez lui trouve cela impressionnant et héroïque. Le danger est clairement indiqué par des panneaux, de part et d’autre de la route, pourtant ce genre d'accident se produit plusieurs fois par an. TF1 | Reportage S. Chevallereau, J. Jeunemaître, S. Guerche