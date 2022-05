Monaco : il dit avoir été payé pour la séduire, elle l'accuse d'escroquerie

Cela aurait pu être une magnifique histoire d'amour. Car avant de devenir un vraisemblable polar, l'idylle qu'Edwige espérait vivre avec Arturo avait vraiment tout du conte de fées. "C'est quelqu'un qui est très gentleman. Chaque semaine, il m'enverra des bouquets de fleurs à mon domicile. Ça fait plaisir quand un homme comme ça prend soin de vous par des petits gestes, des petites attentions", s'est confiée la jeune femme. L'homme qui la courtise sur les réseaux sociaux jure s'appeler Arturo Pastor. Il prétend être sourd et muet, mais surtout multimillionnaire, car membre de la richissime famille du même nom qui règne sur l'immobilier de Monaco. Se voir en tête-à-tête lui semble beaucoup trop risqué. D'où la protection qu'il affirme avoir, photo de motard policier à l'appui. Le don Juan virtuel finit par se montrer, entouré de gardes de corps. Rien n'est trop beau pour l'amoureux fortuné. Alors, il emmène Edwige en jet privé, direction un palace de Saint-Tropez pour un séjour cinq étoiles à base de soleil et de champagne. Dans ce ciel sans nuages, Arturo le romantique a toutefois une confession à faire. " Il me dit qu'il n'est pas sourd et muet. Il enlève son oreillette. Il me dit qu'il n'est pas Arturo Pastor, qu'il était payé en fait pour jouer ce rôle-là. Depuis des mois qu'il n'est pas amoureux de moi. Il me dit que la personne qui l'a engagé lui dit que j'étais dangereuse et que j'avais des documents dangereux ou compromettants. Et donc, c'est pour ça qu'on l'envoyait en mission", assure Edwige. Arturo s'appelle en fait Denis. Il prétend d'abord faire partie de la mafia avant de confesser être un comédien grassement payé pour séduire la jeune femme. Nous avons pu le contacter. Il reste discret sur ses commanditaires, mais dément formellement avoir détourné l'argent de sa fausse bien-aimée. "Effectivement, je me suis fait passé pour Arturo Pastor. Je ne fais absolument pas partie d'une organisation ou d'un réseau. Il y a une mission. Il faut prendre de l'information, c'est tout !", a-t-il affirmé. Edwige a déposé plainte pour escroquerie avec son avocate Anne Claire Le Jeune. Elle souhaite désormais à tout prix comprendre pourquoi elle a été prise pour cible. L'enquête judiciaire devra déterminer le vrai du faux et si d'autres femmes ont pu être victimes du même scénario rocambolesque. TF1 | Reportage G. Brenier, M. Bajac, R. Bey