Pierre Niney est "Le Comte de Monte-Cristo"

Le mariage des technologies du XXIe siècle avec les décors du XIXe. Adapté "Le Comte de Monte-Cristo" aujourd'hui, c'est rouvrir un livre écrit en 1844 par Alexandre Dumas. Il s'agit d'un livre intemporel. L'histoire d'un homme accusé à tort, qui s'évade et se venge. Un homme qui choisit de se substituer à la justice au risque de se perdre. "Je pense qu'on fait corps avec lui. On est mis plus bas que terre. On va en prison avec lui. Je pense qu'on ressent ce désir de vengeance", affirme Alexandre de La Patellière, scénariste et réalisateur. "Je pense que c'est pour ça que c'est toujours aussi moderne. C'est que l'injustice, le désir de vengeance, le pouvoir de l'argent, l'humiliation, la volonté de renaître, ce sont des thèmes qui existeront toujours", renchérit Matthieu Delaporte, co-scénariste et co-réalisateur du film. "Le Comte de Monte-Cristo" a déjà été adapté 18 fois au cinéma. Il s'agit pourtant d'un pavé de 1300 pages, mais Alexandre Dumas était avant l'heure un scénariste de génie. "L'un des inventeurs du feuilleton. Il y a une générosité, il y a des gestes de folie, d'événements, de coup de théâtre permanent", précise Alexandre de La Patellière. La fresque a coûté 43 millions d'euros. L'acteur a été soumis à rude épreuve. Maquillage, équitation, escrime, natation ont rythmé ses deux mois et demi de tournage. TF1 | Reportage S. De Vaissière, M. Merle