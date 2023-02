Pierre Palmade : ce qu'il dit en garde à vue

Pierre Palmade sort du silence en étant toujours hospitalisé à l'hôpital de Melun. Au cours de sa garde à vue, qui se poursuit ce jeudi soir, il s'est confié aux enquêteurs. Il se dit ravagé d'avoir détruit des vies et exprime ses sentiments de honte et de remords. Que s'est-il passé sur cette route de Seine-et-Marne le vendredi dix février ? L'humoriste se dit incapable de l'expliquer. Il indique qu'il a très peu de souvenirs de l'accident. Il reconnaît avoir consommé de la cocaïne et de la 3-MMC, une drogue de synthèse, avant de monter dans sa voiture. Le jour de l'accident, peu avant 19 heures, il quitte son domicile de Cély (Seine-et-Marne) pour aller faire ses courses. Il est accompagné de deux hommes. Alors qu'ils roulent sur la route départementale, leur voiture se déporte et percute de plein fouet celle d'en face. L'humoriste est bloqué dans son véhicule et ses compagnons prennent la fuite. Ils sont, ce soir, toujours en garde à vue. Le premier se nomme Mohcine E., c'est un Marocain de 33 ans et il est en situation irrégulière. TF1 | Reportage J. Cressens, E. duboscq