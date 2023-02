Pierre Palmade et deux autres hommes en garde à vue

Son transfert jusqu'à l'hôpital de Melun s'est fait en toute discrétion. Pierre Palmade est entendu en garde à vue depuis le début de l'après-midi. Toujours convalescent, mais capable selon les médecins de s'expliquer enfin. Les enquêteurs cherchent à comprendre les circonstances précises de l'accident. L'humoriste conduisait sous l'emprise de cocaïne et a percuté une voiture frontalement. À son bord, une femme enceinte qui a perdu son bébé. Le conducteur et son fils de six ans, tous deux, sont encore en réanimation ce mercredi soir. Hier, par l'entremise de son avocat, la famille meurtrie a souhaité que Pierre Palmade soit traité comme un justiciable ordinaire. Ce mercredi matin, l'enquête s'est accélérée. L'un des deux passagers présumés de Pierre Palmade, en fuite, a été interpellé à Clichy-la-Garenne, puis placé en garde à vue. L'homme s'appelle Mohcine E., âgé de 33 ans et c'est un Marocain, en situation irrégulière. À la sortie du commissariat, son avocate refuse de s'exprimer. Ce soir, le second passager présumé s'est rendu au commissariat de Melun, il est lui aussi en garde à vue. Leur version des faits sera confrontée à celle de Pierre Palmade. TF1 | Reportage H. Dreyfus, M. Belot