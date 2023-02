Pierre Palmade: l'humoriste sera incarcéré à la prison de Fresnes

Pierre Palmade n'a pas quitté l'hôpital Kremlin Bicêtre. Mais il est désormais détenu sous la responsabilité de la prison de Fresnes. Depuis quelques heures, ce sont des surveillants pénitentiaires qui le gardent, positionnés 24h/24 dans sa chambre d'hôpital. Plus tôt dans la journée, la cour d'appel a ordonné son placement en détention provisoire immédiat. "La chambre de l'instruction a infirmé la décision dont il avait été fait appel, ordonné le placement en détention provisoire de Pierre Palmade et décerné mandat de dépôt". Les juges ont considéré qu'il y avait un risque de récidive. Car l'humoriste a déjà été condamné à plusieurs reprises pour usage et détention de stupéfiants. Mais après un AVC samedi, pas de transfert possible estime ses médecins pour le moment. "Il y a un aspect juridique qui a été traité et un aspect médical sur lequel la justice n'a pas son mot à dire, et qui est du ressort strictement des médecins qui suivent la personne en ce moment", explique Me Antoine Béguin, avocat au barreau d'Angers (Maine-et-Loire), maître de conférences à l'université d'Angers. L'état de santé de l'humoriste sera réévalué chaque jour par ses médecins. Son avocate a pu lui rendre visite ce lundi. Pierre Palmade en détention provisoire, cette mesure satisfait la famille des victimes. "Les juges ont pris leur décision et je n'ai pas mon mot à dire. Cela signifie aussi que cet homme méritait la détention provisoire et que les magistrats ont considéré que c'était la décision la plus juste et la plus adaptée", confie Engin, frère d'une des victimes de l'accident. Selon nos informations, l'enfant de six ans, blessé dans l'accident, a pu rentrer chez lui quinze jours après avec un corset. Son oncle est sorti du coma, mais il souffre encore et ne peut toujours pas s'alimenter. TF1 | Reportage F. De Juvigny, C. Émeriau