Pierre Palmade : quelles seront les conditions de sa détention ?

C’est l’un des plus grands établissements pénitentiaires de France, avec plus de 2 000 détenus. Quelles seront les conditions de détention de Pierre Palmade à Fresnes ? Il sera incarcéré à l’isolement dans le quartier dit “Vulnérables”. Il ne s’agit pas d’un traitement de faveur, mais d’une mise à l’écart pour raison de sécurité. Fresnes est aussi une prison particulière qui a son propre hôpital, avec une soixantaine de chambres sous haute protection. Quelle sera alors la prise en charge médicale de Pierre Palmade ? Il souffre des suites d’un accident vasculaire cérébral et d’une longue addiction aux produits stupéfiants. Selon l’ancien directeur de la prison, Fresnes peut lui proposer un suivi permanent. L’établissement dispose aussi d’un service d'addictologie. En cas de nouvelle urgence médicale, Pierre Palmade pourrait, comme tout autre détenu dans sa situation, être transféré dans une section spécialisée de l’hôpital de La Pitié Salpêtrière, situé à Paris, à une dizaine de kilomètres de la prison. TF1 | Reportage B. Christal, E. Lefèbvre, B. Gosselin