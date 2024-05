Pierre Palmade : un procès pour blessures involontaires

Plus d'un an après l'accident de voiture, Pierre Palmade va être jugé pour avoir blessé "involontairement", sous l'emprise de stupéfiants, un enfant de six ans, son père de 38 ans et une femme enceinte de six mois qui a perdu son bébé. Le procureur avait demandé un jugement pour homicide involontaire. Pourquoi le juge ne l'a-t-il pas suivi ? Selon une expertise médicale, le fœtus est mort dans le ventre de sa mère. Dans la loi, un homicide ne peut concerner qu'un être vivant à la naissance. Déjà condamné pour possession de stupéfiants, l'humoriste est récidiviste. Sa peine encourue est donc multipliée par deux, pour blessures involontaires jusqu'à quatorze ans de prison et 200.000 euros d'amende. Mais c'est bien moins que pour un homicide involontaire, jusqu'à 20 ans de prison et 300.000 euros d'amende. L'avocat des victimes déplore une décision "consternante". "Le juge d'instruction avait l'occasion de tirer les conséquences de ce drame et de faire évoluer le droit vers plus d'équité et de justice", déclare Mourad Battikh. Les parties civiles ont encore dix jours pour faire appel de cette décision. TF1 | Reportage L. Cloix, S. Chevallereau, P. Bouffard