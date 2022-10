Pierre Soulages : le maître du noir s'est éteint

Sur des images en 2019, Pierre Soulages s'approche de ses 100 ans et nous avions la chance d'être aux côtés de sa femme Colette, avec laquelle il veillait sur chaque accrochage de sa rétrospective au Louvre. Une exposition pour laquelle le peintre tenait à montrer ses dernières œuvres. Trois panneaux, haut de quatre mètres, tout juste sortis d'atelier. La politesse d'un grand peintre, presque étonné qu'on lui consacre un tel honneur. On ne pourra toutefois pas dire que Pierre Soulages n'a jamais rencontré son public. Son œuvre est collectionnée dans le monde entier et présente dans 150 musées. Sa cote d'artiste vivant le plus cher a été confirmée plusieurs fois jusqu'à la vente d'un tableau, il y a pile un an à New York, pour près de 18 millions d'euros. Une œuvre de 1961, sur laquelle on distinguait encore quelques traits rouges avant qu'il ne dédie tout son travail à une seule et même couleur : le noir. Il s'est plusieurs fois expliqué sur l'inlassable recherche qu'il menait depuis 50 ans à l'encre brune, puis au goudron, avant d'explorer les 1 000 possibilités offertes par cette peinture noire, travaillée debout avec les outils qu'il concevait lui-même. TF1 | Reportage F. Leenknegt, C. Auberger