Piétons : toujours plus vulnérables

Depuis plusieurs jours, une image qui suscite l'indignation, a fait le tour des réseaux sociaux. Un conducteur agresse violemment une personne aveugle et son accompagnateur, à qui il venait de refuser la priorité sur un passage piéton. Une scène qui rappelle que, contrairement à certains pays voisins, être piéton n'est pas sans danger dans l'Hexagone.