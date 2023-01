Pigeons en ville : un casse-tête pour les communes

Les pigeons n'attendrissent pas vraiment, or la méthode pour les éliminer pose problème. Sur des images tournées dans la ville d'Asnières (Hauts-de-Seine) en région parisienne, diffusées par une association de défense des animaux, l'association PAZ, on voit des cadavres de volatiles laisser à l'abandon. Une personne donne même un coup de pied dans l'un des oiseaux. Aujourd'hui, l'abattage de cet oiseau est légal, mais c'est le procédé qui interpelle. L'association porte plainte pour cruauté et sévices grave contre la ville. Cette dernière rejette la responsabilité sur l'entreprise en charge de la régulation des pigeons. Malgré tout, la commune compte bien poursuivre la lutte contre la prolifération de l'espèce. La commune envisage aujourd'hui de faire appel à un fauconnier pour chasser les pigeons. Mais d'autres méthodes existent. À Quimper (Finistère), par exemple, le maïs donné aux volatiles depuis sept ans est enrobé de médicaments contraceptifs. À Nice (Alpes-Maritimes), la municipalité a opté pour des abris où il y a de l'eau et de la nourriture à l'intérieur, un nid rêvé pour pondre. C'est ensuite qu'il faut intervenir et prendre les œufs pour qu'ils ne puissent pas éclore. Avec cette méthode, la ville de Nice empêche chaque année 1 500 pigeons de naître. TF1 | Reportage M. Brossard, J. Clouzeau, A. Flieller