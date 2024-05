Pillages, barricades : l’État peine à reprendre le contrôle à Nouméa

Un blindé dans le centre-ville de Nouméa, chargé de libérer les routes bloquées. Une mission difficile, car sur les lieux, les tensions reprennent avec des émeutiers, dès l’apparition du véhicule. La moitié des 1 000 policiers et gendarmes, prévus en renfort, est arrivée sur l’île. Mais il faut encore slalomer entre les débris des barrages, où se trouvent parfois des bonbonnes de gaz, des pièges potentiels prêts à exploser. Signe du désordre qui continue, les incendies d'entrepôts et de commerces ont repris à la nuit tombée du 17 mai. Sur les images, on voit clairement des hommes sortir des conteneurs, les bras chargés de cartons. Les indépendantistes appellent la jeunesse au calme. Mais des émeutiers paradaient encore, le jeudi 16 mai, à bord des véhicules volés à la police et à la Mairie de Nouméa. Les tensions se concentrent maintenant sur trois quartiers de Nouméa, où sont rassemblés les émeutiers. Il s’agit de Kaméré, Montravel et la Vallée du Tir, située à un kilomètre du centre-ville. Partout, des groupes d’autodéfense restent en place. Des leaders indépendantistes, au nombre de quinze, sont assignés à résidence, car ils sont soupçonnés de commanditer les émeutes. Certains barrages s’annoncent très difficiles à dégager. TF1 | Reportage B. Christal, A. Creff