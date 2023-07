Pillages, dégradations... La facture s'annonce très lourde

Il construit des palissades pour sauver le peu de lunettes qui lui restent. Lors des violences vendredi 30 juin soir, cet opticien s'est fait voler les trois quarts de son stock, l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Par peur des représailles, il témoigne anonymement. Ce sont dix ans d'activité qui sont partis en fumée. Rien qu'à Marseille, 400 commerces ont été vandalisés, pour des pertes estimées à plus de 100 millions d'euros. Même dégâts en Île-de-France, Yassine Jaabar, artisan boulanger, rencontré ce week-end, doit lui changer toutes ses vitrines, et il sait déjà que son assureur ne prendra pas tout en charge. En Métropole, un millier de commerces ont été saccagés. Il est difficile de connaître le montant des dégâts, mais la facture risque d'être bien plus élevée que lors des émeutes de 2005. Elle est à 204 millions d'euros pour 10 000 sinistrés recensés. Plus élevé aussi que lors de la crise des Gilets jaunes, à 249 millions d'euros. Dans les villes, la facture aussi s'annonce élevée, des milliers de poubelles calcinées, à environ 300 euros l'unité, des abribus dévastés, jusqu'à 16 000 euros chacun. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Alibert, F. Miara, N. Carme