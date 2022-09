Pilule du lendemain : gratuite pour toutes les femmes

La pilule du lendemain est une contraception d'urgence à prendre dans les 24 à 72 heures après un rapport non protégé pour éviter une grossesse non désirée. Cette pharmacienne constate que la demande se fait de plus en plus naturellement. Depuis quelques années, elle est délivrée gratuitement aux mineurs, et sur ordonnance pour les jeunes femmes de 18 à 26 ans. Désormais, toutes les femmes pourront en bénéficier gratuitement en pharmacie. Des mesures saluées au planning familial. Ces pilules coûtent entre 3 et 20 euros. C'est un frein pour certaines femmes. Cette pilule du lendemain n'a pas vocation à remplacer une contraception, car elle n'est pas fiable à 100 % et doit être suivie d'un test de grossesse dans les trois semaines. La rendre plus accessible pourrait faire évoluer les mentalités. Inscrite dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale débattue cet automne 2022, la mesure doit entrer en vigueur dès 2023. TF1 | Reportage C. Bayle, J. de Francqueville