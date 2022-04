Pin des Landes : pourquoi les prix s'envolent

Les beaux jours arrivent mais les magasins de bricolage ne font pas encore le plein. Les tarifs du bois, par exemple, peuvent freiner certains clients. "Ces lames-là étaient à 2 euros l'an dernier. Là, elles sont à 3,90 euros. Ça a presque doublé en moins d'un an", indique l'un d'eux. En un mois et demi, le prix d'un bois de terrasse a augmenté de plus de 30% et il évolue presque tous les jours. "Un tarif était changé deux fois par an. Là, c'est au jour le jour. Ça fait 30 ans que je fais ce métier et c'est vrai que ces augmentations, que ce soit le sapin ou d'autres matériaux, ça ne s'est jamais vu", s'exprime Stéphane Fourcade, responsable du secteur matériaux du magasin de bricolage "E. Leclerc Brico" - Mazères (Girondes). Des lames de bois qui viennent pour certaines du massif des Landes, la plus grande forêt artificielle d'Europe. Éric Plantier, sylviculteur, exploite cette matière première depuis plus de 30 ans."Un arbre comme ça valait 50 euros il y a cinq ans. Aujourd'hui, ça vaut 100 euros", indique-t-il. Cette augmentation est due à la forte demande pendant le Covid et aussi à la guerre en Ukraine. "Il y a eu un regain pour le bois français avec une crise au niveau mondial, la guerre en Ukraine et en Russie, qui étaient de gros pourvoyeurs de bois. Ça a un peu déstabilisé le marché, ce qui a fait augmenter le prix du bois", poursuit-il. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux, A. Cazabonne