Pineapple, l'incroyable opération secrète de vétérans américains à Kaboul

Une famille afghane a échappé aux talibans grâce à cette incroyable opération de sauvetage organisée par un ancien officier, le lieutenant-colonel Scott Mann. Ce dernier refuse de laisser sur place les Afghans qui l'ont aidé à combattre les talibans. Avec d'autres vétérans, ils organisent tout un réseau de passeurs. Certains des ex-soldats repartent même à Kaboul avec l'objectif de sauver le maximum de leurs anciens alliés. David Maple, ancien soldat américain, a ainsi réussi à faire évacuer deux interprètes qu'il connaissait. Nom de code de l'opération, Pineapple, ananas en français. De nuit, les vétérans arrivent à faire évacuer plus de 600 de leurs camarades afghans et leur famille. Les risques sont grands. Les talibans traquent tous ceux qui ont aidé les Américains. C'est le cas d'un ex interprète pour l'armée. Il tente de fuir avec sa famille. L'homme est guidé depuis les Etats-Unis par Andrew Darlington, un ancien soldat avec qui il a combattu. Malheureusement l'interprète et sa femme ont été tués avec plus de 170 autres personnes, mais les enfants du couple survivent. L'aéroport de Kaboul est désormais aux mains des talibans, mais les organisateurs de Pineapple assurent qu'ils vont continuer l'opération de sauvetage par d'autres moyens.