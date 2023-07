Moustiques : mais pourquoi certaines peaux les attirent plus que d’autres ?

Certaines personnes estiment qu'elles n'ont pas une peau à moustique. Les moustiques sont en réalité attirés par le CO2 que notre peau émet et par nos odeurs corporelles. Pour éviter les piqûres et les démangeaisons, plusieurs solutions existent. Leur vrombissement aigu est bien souvent synonyme de cauchemar pendant l'été. Si de nombreux vacanciers appréhendent la piqûre de moustique, d'autres ne redoutent pas ces insectes de la même manière. "Je pense que j'ai une peau qu'ils n'aiment pas, je suis tranquille, je n'ai pas besoin de produit", se réjouit une cliente d'un restaurant au micro de TF1, tandis qu'une autre a davantage tendance à subir : "Ils m'attaquent dès que j'arrive quelque part." Comment expliquer cette différence ? Pour tenter de comprendre, les journalistes de TF1 sont allés poser la question à l'Institut Pasteur, où plusieurs milliers de moustiques sont étudiés. "Nous ne sommes pas tous égaux par rapport à l'attractivité du moustique", affirme Anna-Bella Failloux, entomologiste médicale à l'Institut Pasteur, avant d'expliquer : "C'est lié aux bactéries qui sont présentes à la surface de notre peau, qui vont libérer certaines molécules qui vont attirer plus ou moins le moustique."