Piqûres de frelons : trois cyclistes hospitalisés

Il vient tout juste de sortir de l'hôpital. Alors qu'il se promenait à vélo, Jacky Belot a été attaqué par des frelons. Il a été piqué à 30 reprises. Après avoir passé 24 heures en réanimation, il a été obligé de passer à la pharmacie. Désormais, Jacky doit avoir en permanence une dose d'adrénaline sur lui. Car une telle réaction aux piqûres de frelons peut être liée à une allergie. Des cas comme celui-ci sont rares. Même si les frelons sont impressionnants, leurs piqûres sont moins toxiques que celles des abeilles ou des guêpes. Mais, elles peuvent être graves dans certains cas. “Tout dépend d'où vous avez été piqué. Ce n'est pas la même chose d'être piqué sur le bras qu'au niveau de la zone de la gorge, par exemple. Mais, plus on a de piqûres, plus le venin délivré peut être toxique”, explique Faiza Bossy, médecin généraliste. Cette année, les frelons semblent plus nombreux. En cause, un hiver doux, ce qui a favorisé leur développement. Près de 70% des interventions de ce désinsectiseur concernent des nids de frelons. Et le problème, c'est qu'une piqûre en entraîne d'autres. Les attaques ne se produisent que lorsque l'insecte se sent menacé. Le manque de nourriture, à cause de la sécheresse, peut aussi expliquer une plus grande agressivité des insectes. TF1 | Reportage M. Brossard, O. Couchard, E. Nappy