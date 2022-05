Piqûres en boîte de nuit : un nouveau protocole pour aider les victimes

C’est une première dans l'Hexagone. Aux urgences de Nancy, une équipe de médecins dédiée accueille en priorité les patients victimes de piqûres. Ils subissent immédiatement un test urinaire, suivi d'un prélèvement sanguin. Faire vite, c'est essentiel pour détecter d'éventuelles substances toxiques contenues dans les seringues des agresseurs, notamment le GHB. Ce liquide incolore est surnommé la drogue du violeur. Il ne reste que six heures dans le sang et douze heures dans l'urine. À Nancy, deux personnes sont venues se faire tester ce week-end. Les urines et le sang prélevés vont être analysés, car ils ont porté plainte. C'est la condition obligatoire pour que les médecins débutent leurs recherches. Ce dispositif d'urgence pourrait être utile dans d'autres villes. Dans le pays, plus d'une centaine de plaintes pour piqûres ont été déposées ces derniers mois, à Rennes, Nantes, Paris, Grenoble, Béziers, Montpellier ou encore Toulouse. Mais dans chacun des cas, aucune substance toxique n'a été retrouvée. Les patients ont-ils fait les analyses trop tard ? C'est ce que constate Raphaël Balland, le procureur de Béziers. En allant plus vite, les enquêteurs pourraient déterminer si les seringues contiennent bien des substances toxiques. T F1 | Reportage J. Cressens, G. Grubber, C. Hanesse, H. Dreyfus, L. Pawloski.