Piqûres mystérieuses : des enquêtes partout en France

Dans une boîte de nuit grenobloise, une salle de spectacle nantaise, ou une discothèque à Béziers, les témoignages affluent de la France entière. Jeunes, hommes, femmes... Plusieurs personnes ont été piquées à leur insu. C'est le cas de Manon, il y a trois semaines. Et ce n'est que le lendemain qu'elle découvre une marque rouge sur son épaule. Le médecin est formel. Quelqu'un l'a piquée avec une seringue. Cette femme n'est pas la seule victime dans le dit établissement. Neuf personnes ont subi le même sort en deux semaines selon le gérant. En France, plus de 100 plaintes pour piqûre ont été déposées. Certaines victimes évoquent des pertes de mémoire et des malaises. Les faits se sont déroulés notamment à Béziers, Toulouse, Nantes, Paris ou Grenoble où Zoé a été piquée. Elle attend encore les résultats de ses analyses. À Nantes où les premiers signalements datent de février, les analyses n'ont rien donné. On ne découvre aucune trace de produits toxiques. Pour Renaud Gaudeul, procureur de la République, de nombreuses questions restent à élucider. Certains pourraient-ils piquer avec des seringues vides ? Toutes ces affaires sont-elles liées ? Dans la ville nantaise, une enquête vient d'être ouverte pour violences volontaires avec armes. TF1 | Reportage J. Cressens