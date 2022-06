Piqûres mystérieuses : deux suspects incarcérés

Dans ce bar de Six-Fours-les-Plages (Var), ce gérant a fait installer plus d'une vingtaine de caméras de surveillance. Et elles ont eu un rôle déterminant la nuit du 10 au 11 juin dernier. Ce soir-là, alors que la fête bat son plein, une jeune femme âgée de 25 ans ressent une piqûre au niveau du cou. L'exploitation des images va permettre d'identifier deux hommes et de confirmer leurs agissements autour de la victime. Après avoir pris sa plainte, les policiers vont surveiller l'établissement. La tactique a été payante, car samedi, ils interpellent sur les lieux un premier suspect. Un ressortissant turc d'une trentaine d'années et son portable va permettre d'identifier son complice. Lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs vont découvrir plusieurs seringues et des médicaments. Les deux hommes, inconnus des services de police, ont été mis en examen et écroués. Selon leurs avocats, ils nient les faits. Notons que c'est la troisième interpellation depuis que ces affaires de piqûre ont commencé. TF1 | Reportage B. Guenais, L. Huré, P. Fontalba