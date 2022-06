Piqûres sauvages : première interpellation à Toulon

Même après quatre jours, et que la trace a disparu, Isadora Navarro est toujours sous le choc. Sur les conseils de son médecin, elle a porté plainte suite à une piqûre suspecte jeudi dernier. La Toulonnaise a assisté aux répétitions de l’émission “La chanson de l’année” sur les plages du Mourillon à Toulon, quand d’un seul coup, elle s’est sentie mal. Comme elle, vingt autres personnes, une majorité de femmes, ont effectué des signalements ce week-end au commissariat de Toulon et de Hyères. Sur des images filmées par un spectateur sur place, vendredi, lors du tournage, on voit de nombreuses victimes au sol, prises d’un malaise. Plusieurs témoins ont pu identifier plusieurs suspects. Interceptés, une quinzaine d'entre eux possédaient une aiguille de deux centimètres, un autre une seringue vide. Plus tard dans la nuit, un homme de 20 ans a été interpellé, puis mis en examen et écroué. C’est la première arrestation d’un suspect, dans le cadre des piqûres dites sauvages dans des lieux festifs en France. Une série de faits qui pourrait venir d’un défi lancé sur les réseaux sociaux. Les autorités s'interrogent. C’est une peine passible de cinq ans d’emprisonnement pour “violence aggravée par arme et par préméditation". TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba