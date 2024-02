Piratage de données de santé : 40 millions de Français concernés

Vous ne connaissez peut-être pas leurs noms, mais elles connaissent sans doute le vôtre. Viamedis et Almerys assurent la gestion du tiers payant de 40 millions d'assurés sociaux en France, plus de la moitié de la population. Elles ont toutes les deux subi des cyberattaques. Voilà comment cela s'est passé. Pour Viamedis d'abord, le 29 janvier, un pirate a envoyé un mail frauduleux a un professionnel de santé et a récupéré identifiant et mot de passe permettant d'accéder à la plateforme et les données de 20 millions d'assurés : nom, prénom, date de naissance et numéro de Sécurité Sociale. La société ne connaît pas le nombre exact de victimes, mais elle précise dans un communiqué. " Ni information bancaire, ni coordonnée postale, ni numéro de téléphone, ni e-mail ne sont concernés par cet acte malveillant". Ciblée également par les pirates, Almerys a fermé son espace dédié aux professionnels de santé. Mais que peuvent faire les assurés de leur côté ? "Le numéro de Sécurité sociale est unique. On ne peut pas le changer. En revanche, le mot de passe qui est associé doit être aussi unique. Vous devez le modifier par sécurité afin d'éviter que quelqu'un n'essaie de rentrer dans votre compte", répond à TF1 Luména Duluc, directrice de Clusif et experte en cybersécurité. Ces attaques informatiques ne vous empêchent donc pas de continuer à utiliser votre carte Vitale. TF1 | Reportage J. Roux, F. Couturon, T. Valtat