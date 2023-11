Piratage de vos données : comment se protéger

Il suffit parfois d’un mail ou d'un SMS frauduleux pour que des cybercriminels s'emparent de vos données. Ce sont vos noms, vos prénoms, vos numéros de passeport ou encore vos numéros de sécurité sociale. En ligne, vos informations personnelles valent cher. Entre de mauvaises mains, elles alimentent le juteux business des faussaires. Avec les documents, il devient même possible d'usurper votre identité, ouvrir des comptes bancaires, contracter des prêts ou commettre des infractions et tout ça en votre nom. Pour Sylvain Deshaies, victime d’une arnaque au faux conseiller bancaire, tout a commencé par un mail lui demandant de payer une amende pour stationnement gênant, pourtant réglé quelques jours auparavant. Il s'exécute, mais le paiement ne passe pas. Il reçoit alors un appel, suit les consignes de son interlocuteur et fait des virements sur un compte temporaire spécialement créé pour protéger ses fonds. Au téléphone, ce n’est pas son banquier, mais un cybercriminel. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Merlier, Q. Danjou, H. Massiot