Piscine à vagues : un projet qui fait des remous

Imaginez un spot de surf en banlieue de Bordeaux, dans la petite ville de Canéjan. Une piscine à vagues artificielle, utilisable été comme hiver, à une heure des premières vagues de l'océan. Certains sont pour. Des habitants de Canéjan y voient une opportunité de développement. Mais d'autres habitants s'y opposent. Focus sur un projet qui divise, le premier surf parc de France. Il y en a en Suisse, en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou encore en Australie. Et bientôt peut-être dans la ville de Canéjan, proche de la métropole bordelaise qui regroupe le plus grand nombre de surfeurs en France. De grands bassins, capables de générer des vagues artificielles, parfaites aux dimensions voulues par les pratiquants. C'est sur un ancien parking dans la zone industrielle, à proximité de l'autoroute que le projet doit être implanté, fabriqué par une société basque espagnole. Elle en a déjà construit sept dans le monde. Celui-ci serait réalisé avec des techniques innovantes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau, R. Dybiec