Piscine, garage, véranda : fraudeurs, vous êtes surveillés !

Vous pensiez encore être à l'abri des regards et à l'abri du fisc dans votre jardin et surtout dans votre piscine. Mais, cela va changer avec l'analyse automatique des photos aériennes par le ministère des Finances. Benoît et sa femme ont déclaré leur piscine. Ils ne risquent rien. "De toute façon maintenant avec la nouvelle technologie Google Maps, on peut avoir accès à tout voisinage. On sait ce qu'ont les voisins dans leur jardin. On arrive à tout voir... C'est le jeu : on fait une piscine et on sait qu'on va payer plus d'impôts", disent-ils. Encore faut-il le savoir et l'accepter. Déclarer une piscine est une obligation. Dès qu'elle fait plus de dix mètres carrés et qu'elle est inamovible, il vous en coûtera quelques centaines d'euros par an dans les impôts locaux. Une règle que ce propriétaire vendéen ne connaissait pas. "Je ne trouve pas ça logique. Ils prennent par Internet, par Google Maps, pour contrôler si les gens ont des piscines ou pas. Ils n'ont qu'à venir frapper aux portes et comme ça on pourra s'expliquer avec les gens qui sont responsables", réagit-il. Ce ne sont pas les cartes de Google qui sont analysées mais les cartes officielles publiques de l'État français. Le fisc a décidé de confier l'analyse de ces images au géant américain parce que la multinationale est devenue incontournable, grâce à des logiciels perfectionnés. Par exemple, sur ce genre de photos, la société américaine peut détecter une piscine enterrée avec une fiabilité de 90%. La suite dans la vidéo ci-dessus.