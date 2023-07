Piscine : le business de la location privée

Enzo et Riley n'en finissent plus de plonger. Par 30°C dehors, les meilleurs amis peuvent enfin se rafraîchir. Les parents d'Enzo ont trouvé sur Internet un lieu de détente. Il s'agit de chez Dominique. Elle est la propriétaire d'une piscine. Pour un après-midi, le coût est de huit euros par heure et par adulte. Avec les enfants, la facture totale est de 120 euros, une vingtaine d'euros sera la commission de la plateforme Swimmy. Depuis quatre ans, Dominique Courtines, retraitée, loue sa piscine à des particuliers. Dès qu'il fait beau, les réservations sont assurées, quitte à avoir des inconnus dans sa piscine. Ce qu'elle gagne est un secret, mais la location permet de compenser les frais d'entretien. Cette année 2023, elle a dépensé 6 000 euros à cause d'une réparation inattendue. Sur Internet, les annonces se multiplient. En quelques clics, vous pouvez réserver votre piscine à l'heure ou à la journée. Vous pouvez aussi rajouter quelques options comme "serviettes", "barbecue", et même "four à pizza". Il s'agit d'une activité en pleine effervescence cet été. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Baqué, R. Sygula, L. Gorgibus