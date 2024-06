Piscine olympique : le grand sprint !

La plus grande salle de spectacles de France s'est équipée, en à peine 36 jours, de deux bassins pour les Jeux olympiques. Celui qui servira à la compétition, Léon Marchand et Florent Manaudou, notamment, y nageront dans un mois et demi, quand l'installation des à-côtés sera achevée. L'installation des 3 300 plaques hydrofuges permettra d'éviter l'inondation du complexe. Presque 5 000 m³ d'eau répartie dans les deux bassins, dont celui qui est dédié à l'entraînement et caché derrière une tribune. Sans mouvement parasite, les champions ont plus de chance de battre des records, alors que le lieu, d'habitude, ne s'y prête pas. Le plus souvent, c'est un terrain de rugby, mais la salle a également accueilli des matchs de football, un centre de vaccination contre le Covid et beaucoup de concerts, dont ceux de Taylor Swift, récemment. D'ailleurs, après les Jeux paralympiques, la salle abandonnera les lignes d'eaux pour retrouver son activité habituelle. Les deux bassins seront légués aux communes de Sevran et Bagnolet. Une seule piscine deviendra pérenne pour le grand public, celle construite à Saint-Denis, accueillera durant les jeux le plongeon et la natation artistique. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J.P. Feret