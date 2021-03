Piscines individuelles : pourquoi les ventes explosent

Chloé et Lucas nagent dans le bonheur. Il y a quelques semaines, leurs parents ont reçu une piscine hors-sol en conteneur. Un achat en réaction à la situation sanitaire. "Nous n'avons pas pu partir en vacances depuis presque une année maintenant. Et notre choix s'est porté sur une piscine conteneur, puisque la rapidité de fabrication nous a plutôt attirés", a expliqué Christelle Leroux. Ce produit standardisé est accessible dès 13 500 euros. Quatre mois seulement après la commande, la piscine est livrée. Une force pour l'entreprise qui la fabrique, qui ne cesse de recevoir des visites. Et avec le retour des beaux jours, les réservations explosent. "C'est clé en main. Donc ça arrive prêt à remplir chez le client. On enregistre une hausse des demandes de quasiment plus de 200% par rapport à l'année dernière. Sûrement l'effet Covid aussi", a fait part Stanislas d'Oilliamson, fondateur et gérant de Kaseo Piscine. La pandémie a encouragé les Français à investir dans leur maison. Boris Desseroit s'est laissé tenter par une piscine en béton. Au total, une facture de 40 000 euros pour transformer un coin de Normandie en coin de paradis. "On a l'utilité et il y a le côté où le jardin est mis en valeur, la maison est mise en valeur. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on en profite régulièrement, voire même tous les jours pendant l'été. Ça permet de se dépayser quand on ne peut pas partir en vacances", s'est-il exprimé.