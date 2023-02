Piscines privées : elles ne connaissent pas la crise

Raphaëlle Lemoy est impatiente d’être en été pour retrouver sa piscine. Le confinement et les périodes régulières de canicule l’ont convaincue qu’une piscine en Lorraine avait son utilité. Deux ans après, elle n’ a aucun regret d’avoir dépensé 27 000 euros. Il y a aujourd’hui 3,2 millions de piscines privées au pays. Un chiffre qui a doublé en dix ans et ce n’est pas fini. Chez ce fabricant de coque en polyester en Haute-Marne, tout le stock est déjà vendu. Les prix ont pourtant fortement augmenté, car la fabrication mobilise une dizaine de personnes durant deux jours pour une seule coque. Avec un coup d’énergie et surtout des matières premières plus importantes, jusqu’à 70 % pour certains produits. Pour faire baisser les prix d’achat, les clients choisissent des modèles plus petits. Vingt mille euros quand même pour cette piscine de moins de dix mètres carrés, mais elle consommera moins. Mais les installateurs cherchent aussi à proposer d’autres économies pour le coût de fonctionnement. Malgré les risques de restriction de la haute période de sécheresse, les fabricants de piscine espèrent équiper 400 000 foyers de plus d’ici 2024. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly