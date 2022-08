Piscines : quels contrôles dans les campings ?

Dans ce camping, celui de Campasun situé dans le Var, la sécurité de la piscine est une priorité. Pour son directeur, le plus gros risque, ce sont les bondes d'évacuations. Il s'agit des grilles situées au fond du bassin, qui peuvent aspirer les nageurs et provoquer des accidents. Ici, elles sont tout simplement désactivées pendant l'été. Cette piscine est au norme, l'essentiel de l'évacuation de l'eau se fait en surface. Selon la règlementation, quelle que soit la taille du bassin, plus de la moitié du renouvellement d'eau doit se faire par un système de débordement, le reste peut l'être par les bondes situées au fond. "Des travaux ont été entrepris par pas mal de collectivités. Pour faire en sorte que ce renouvellement d'eau se fasse à la surface, en priorité pour éviter un flux trop important de fluide au sol via les bondes de fond qui aspiraient évidemment et qui produisaient éventuellement des accidents" affirme François Rosenblatt, directeur de "Piscine Management" Des travaux longs et coûteux, mais nécessaires. Depuis une vingtaine d'années, plusieurs accidents dramatiques ont conduit les autorités à imposer ces nouvelles normes. TF1 | Reportage L. Adda, M. Desmoulins, G. Vuitton