Piscsines non déclarées : l'intelligence artificielle au service du fisc

Le département des Bouches-du-Rhône compte un peu moins de 10 000 piscines. Du moins, ce sont celles qui sont officiellement déclarées aux impôts. Près de 7 %, des piscines sont en réalité dissimulées, mais plus pour très longtemps. Les agents des impôts ont un outil imparable. Sur ces images satellites, un logiciel affiche en jaune le bâti bien déclaré et marque d’un triangle rouge les piscines inconnues du trésor public. Cette intelligence artificielle gagne en précision jour après jour. Les agents l'entraînent même à distinguer une piscine d’une mare ou d’un jacuzzi par exemple. La méthode est redoutable. Quelques clics suffisent pour contrôler tout le département. Le fisc a ainsi pu épingler 7 200 piscines non déclarées dans les Bouches-du-Rhône. Cette stratégie profite aux collectivités locales. Ce sont elles qui perçoivent la taxe foncière. Ce coup de filet leur à rapporter gros. Face au durcissement des contrôles, les piscinistes doivent désormais faire de la pédagogie. À chaque fin de chantier, Jean-François Chauvin, directeur de la société Générale Piscines, à Gargas (Vaucluse), sensibilise ses clients à la fiscalité. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Géli, M. Jit