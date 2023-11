Pistache de Bronte : l’or vert de Sicile

Nous sommes sur le flanc de l’Etna, en pleine récolte de pistaches. Ils sont une trentaine dans le champ, à tout cueillir à la main. Ces pistaches sont un petit miracle. Elles poussent sur un terrain volcanique depuis le IXe siècle. La Sicile est sous domination arabe. Les envahisseurs y apportent le pistachier. L’arbre pousse spontanément et ne donne du fruit qu’une fois tous les deux ans. À peine cueillis, les fruits sont aussi exposés au soleil pendant deux à trois jours. C’est un moment critique, car la pistache de Bronte est la plus chère du monde. Les forces de l’ordre sont régulièrement mobilisées aux abords des champs. Il y a quelques semaines, quatre voleurs ont été surpris avec cinq sacs de pistaches, butin estimé à 2 000 euros. Sur un tapis, elle prend encore plus de valeur. Le fruit est broyé et transformé en pâte, vendu jusqu’à 100 euros le kilo. Chaque année, cinq millions de petits pots sortent d’une usine, dont plus d’un tiers est exporté. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. David, B. Bedarida