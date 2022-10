Pistaches : le nouvel or vert de l'Espagne

En plein cœur de l'Espagne, la récolte de la pistache a déjà commencé. Nous la connaissons surtout grillée, à l'apéritif. Voici à quoi ressemble de fruit sec " arrivé à maturité et encore enveloppé de sa peau rosée. Dans les plaines arides de La Mancha, Isidro Diaz Del Campo cultive 8 000 pistachiers. Cependant, les champs n'ont pas toujours ressemblé à cela. Culture plus rentable, la pistache se vend entre sept et dix euros le kilo. Surtout, l'arbre originaire des déserts d'Iran et de Turquie s'adapte parfaitement au climat de la région. Sur une parcelle, Isidro a même fait une expérimentation : aucun arrosage artificiel cette année 2022. Et le résultat va au-delà de ses espérances. Isidro est loin d'être le seul à avoir misé sur le nouvel or vert de l'Espagne. En moins d'une décennie, la surface agricole consacrée à la pistache a été multipliée par dix dans le pays. Avec 60 000 hectares cultivés, l'Espagne est le pays de l'Europe où la pistache occupe le plus d'espace. Et elle s'est aussi dotée d'infrastructures pour partir à la conquête d'un marché en pleine expansion. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévèque