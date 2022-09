Piste cyclable : pourquoi ça coûte si cher

À la Turballe, les pistes cyclables s’étendent sur 40 kilomètres de routes. Pour développer son réseau sans se ruiner, la ville choisit le marquage au sol et du panneautage comme aménagement. Mais, elle s’étend vite. Une route à 90 kilomètres heure est devenue indispensable même pour les vélos. Le seul problème, c’est qu’aucune voie n’est disponible pour les cyclistes. Pour aménager une piste cyclable, cette route demande plus de travaux. Il faut compter 200 000 euros par kilomètre. “Demain, ça va ressembler à une voie pour les voitures rétrécie. Ici, la piste cyclable et ici une zone piéton. Donc, un réaménagement complètement différent avec trois espaces bien sécurisés pour chacun”, explique Émilie Dargery, adjointe au maire de la Turballe, en charge de la mobilité douce. Grâce aux subventions de l’État, ce projet pourrait diminuer le coût par habitant de 50 à 25 euros. Ce coup de pouce du gouvernement permettra de soulager le budget de cette petite ville de 4 800 habitants. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche