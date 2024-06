Piste olympique : secrets de fabrication

Mètre après mètre, les ouvriers s'assurent avec la plus grande précaution de l'installation de la nouvelle piste du Stade de France, conçue pour les Jeux olympiques. Reconnaissable à sa couleur violette, elle a été imaginée dans une usine au nord de l'Italie. "Au début, il y a un mélange de plusieurs composants : du caoutchouc, des additifs, mais aussi des colorants.", s'exprime Giuseppe Cavallotto, directeur de la production Mondo. À l'image d'un gâteau, tous les ingrédients vont être cuits ensemble, mélangés aussi, pour obtenir une pâte malléable. À quelques mètres, plus loin, la pâte prend définitivement forme. Si ce jour-là, la piste fabriquée est bleue, il y a quelques semaines, c'était bien celle des Jeux olympiques de Paris qui étaient dans la machine. Le rythme de production est impressionnant, soit quinze mètres produit chaque minute. En revanche, la conception prit beaucoup plus de temps. Il faut compter quatre années de recherche et de développement pour atteindre la couleur violette qui est retenue pour le stade de France. Ne vous y trompez pas, le morceau de caoutchouc est bardé de technologie pour rendre la piste toujours plus résistante. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, L. Gorgibus, M.H. Maisonhaute