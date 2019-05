Pitié-Salpêtrière : les profils des interpellés

Suite à l'intrusion dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 32 personnes liées à celle-ci avaient été placées en gardes à vue. Faute de preuves, ils ont été libérés ce jeudi 2 mai 2019. Ces individus ne sont ni des blacks blocs, ni des casseurs professionnels, et aucun n'est connu comme membre de l'ultragauche ou de l'ultradroite. Plus de précisions avec Georges Brenier, spécialiste police de TF1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.