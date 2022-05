Pivoine : la fleur star de la fête des mères

Elles s’affichent partout, se pavanent devant chaque fleuriste. La pivoine vit son moment de gloire. Fleur star du mois de mai, à qui vous trouvez milles qualités. Pour la fête des mères, elle fait un si beau cadeau qu’elle représente 40% des achats de fleur en cette fin mai. Et que ce soit en boutique ou sur les réseaux sociaux, désormais certains clients ont une exigence. “Ils demandent de plus en plus de la fleur française. Et l’argument pivoine français plaît beaucoup”, précise Johanna Delaveine, responsable et fleuriste chez “Au nom de la rose” à Paris 17e. Seulement quelques dizaines de producteurs revendiquent des pivoines made in France. Marie Legros, productrice, fleuriste et floriculteur à LM Fleurs de l’Ernée (Mayenne), s’est lancée durant le confinement. Désormais, elle n’a plus besoin de grossiste ni d’intermédiaire. Elle cultive elle-même plusieurs variétés au nom poétique. Sa petite exploitation fait encore figure d’exception car 85% des bouquets vendues en France viennent de l’étranger (Kenya, Colombie, et transitent par les Pays-Bas, la plus importante bourse mondiale des fleurs). Pourtant, acheter local peut avoir plusieurs avantages. Jusqu’à 30% moins chères pour une fleur qui peut coûter entre trois et six euros la tige. Pour la logistique, Marie fait appel à l’entreprise d’Hortense Harang. Sa promesse est de récupérer les fleurs fraîches pré commandées par des clients. Puis les distribuer directement aux fleuristes de la région. Des fleurs fraîches qui tiendront jusqu’à trois semaines dans le salon de votre mère. Bonne fête à elle. T F1 | Reportage D. de Araujo, C. Souhaut