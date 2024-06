Pixar : les artisans du film d'animation

Chez Pixar, les personnages des 29 films du studio sont là pour vous accueillir, notamment ceux du tout dernier, Vice-Versa 2. Vous retrouverez Riley et les cinq émotions qui peuplent son cerveau. Nous vous emmenons dans les coulisses de Pixar pour découvrir comment se fabrique un tel dessin animé. Une fois l'histoire écrite par les scénaristes, les dessinateurs créent les personnages, d'abord en 2D. Ensuite, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce sont les comédiens qui entrent en scène. Ils enregistrent tous les dialogues du film, sans s'appuyer sur aucun visuel, et c'est à partir de là que commence le travail des animateurs. Cela fait 25 ans que Kristophe Vergne, un animateur Français, contribue aux plus grands films du studio. Le talent des Français est particulièrement reconnu dans ce domaine. Pixar compte plusieurs animateurs venus du pays, à l'instar de Charlie Aufroy. Il s'est occupé d'une toute nouvelle émotion, l'ennui. Vient après, le temps du tournage, car le film est tourné avec une vraie caméra qui vous fait entrer dans le monde merveilleux des personnages. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon