Pizza surgelée : perquisition chez Buitoni

Pour perquisitionner les silos de l'usine Buitoni de Caudry, les gendarmes ont fait appel à des équipes spécialisées. Capables de faire des descentes en rappel. Ils sont restés plusieurs heures sur ce site de production de pizzas surgelées ainsi qu'au siège français de Nestlé à Issy-les-Moulineaux, car les proches des victimes attendent toujours des réponses sur les responsabilités qui ont conduit aux cas graves de contaminations d'enfants par la bactérie Escherichia Coli. C'est le cas de Cédric et Sophie Roth, les parents de Lena, 12 ans. Ses parents veulent que les responsables de ces contaminations soient rapidement poursuivis par la justice. L'usine de Caudry est au cœur de cette enquête, comme le montre des photos prises par un salarié, il y a quelques mois. Deux inspections menées les 22 et 29 mars derniers ont mis en évidence un niveau très dégradé de l'hygiène alimentaire. Et d'après les premiers éléments de l'enquête, les dirigeants auraient été très vite informés des conséquences de ces graves manquements. Selon les explications de Me Pierre Debuisson, avocat de familles, “Nestlé savait dès le mois de janvier qu'il y avait des intoxications et que la ligne de production n'a été fermée que le 18 mars. C'est ce qui est absolument scandaleux, puisque si cela avait été fait immédiatement, plusieurs enfants auraient survécu, plusieurs enfants qui vont avoir des séquelles à vie auraient été indemnes de toute forme de pathologie." À ce jour, deux enfants sont morts et des dizaines d'autres sont tombés malade après avoir consommé des pizzas surgelées produites à Caudry. T F1 | Reportage T. Malandrin.